|
«Бавария» выиграла чемпионат Германии 7-й год подряд. Это 29-й титул
18.05.2019 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 34-м туре бундеслиги «Бавария» разгромила «Айнтрахт» (5:1) и стала чемпионом Германии.
Для мюнхенцев этот титул стал 29-м в истории. «Бавария» выиграла национальный чемпионат седьмой сезон подряд.
В параллельной игре дортмундская «Боруссия» выиграла у менхенгладбахской и заняла второе место.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 34-м туре бундеслиги «Бавария» разгромила «Айнтрахт» (5:1) и стала чемпионом Германии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)