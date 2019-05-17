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Рим (WTA). Пары. 1/2 финала. Азаренко вместе с Барти переиграли Крейчикову и Синякову

18.05.2019 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 1/2 финала Виктория Азаренко вместе с Эшли Барти переиграли дуэт Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой (6:4, 6:4). Таким образом, белорусско-австралийский дуэт вышел в финал, где сыграет против Гренефельд и Схюрс.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

13 – 19 мая 2019

Premier 5

Призовой фонд – 3 452 538 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Виктория Азаренко (Беларусь) / Эшли Барти (Австралия)  Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия)
6:4|6:4
Дата проведения
18 мая, 17.11
Онлайн матча
 
 
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В 1/2 финала Виктория Азаренко вместе с Эшли Барти переиграли дуэт Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой (6:4, 6:4).
 
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