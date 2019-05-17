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Рим (WTA). Пары. 1/2 финала. Азаренко вместе с Барти переиграли Крейчикову и Синякову
18.05.2019 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 1/2 финала Виктория Азаренко вместе с Эшли Барти переиграли дуэт Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой (6:4, 6:4). Таким образом, белорусско-австралийский дуэт вышел в финал, где сыграет против Гренефельд и Схюрс.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
13 – 19 мая 2019
Premier 5
Призовой фонд – 3 452 538 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
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В 1/2 финала Виктория Азаренко вместе с Эшли Барти переиграли дуэт Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой (6:4, 6:4).
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