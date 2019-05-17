Сергей Ясинский: «Сегодня у нас пополнился лазарет. Этим я, наверное, расстроен больше, чем поражением»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал поражение от «Ислочи» (3:0).

– Сегодня мы играли плохо. Можно найти кучу объективных и субъективных причин этого. Но факт это не изменит. Хотя до 2:0 да и после страшного давления или подавляющего преимущества со стороны хозяев я не заметил. Первые два гола вышли немного нелогичными.

Сначала то ли навес, то ли удар залетел в «девятку». К сожалению, такие голы из разряда неберущихся, но логичными я бы их точно не назвал. Если человек специально так бьет, он должен играть в Испании, а не у нас. Но это эмоции – я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции.

Второй гол тоже получился достаточно нелогичным, спонтанным. Вынос от ворот, борьба, прыг-скок – и выход один на один.

В первом тайме мы остались без нашего ведущего центрального защитника Клопоцкого. Потеряли его по причине травмы – это нас не усилило. Второй гол, может быть, и не состоялся бы, будь он на поле, потому что это не вытекало из игровых событий. Просто бах, рикошет, протык – и выход один на один. Не очень логично. На сегодняшний день «Ислочь» сильнее нас – в этом я не испытываю сомнений. Они заслуженно победили. А у нас сегодня пополнился лазарет. Этим я, наверное, расстроен больше, чем поражением.

– Козлов и Карамушка остались в запасе. Не было и Золотова. Это из-за синтетики?

– Хорошо заданный вопрос – он же и является ответом. Понимаете, у всех наших футболистов есть мелкие повреждения, с которыми они играют. Тот же Женя Клопоцкий. Сегодня на синтетике он подвернул голеностоп – это больное место. У других наших лидеров такие же мелкие лидеры. Мы могли бы рискнуть ими, но произошло бы то же, что и с Клопоцким. Никакой тактики здесь нет. Они еще не полностью здоровы – выпустить их на синтетику было бы большим риском. У нас впереди две важные игры. Исходя из этого, мы их приберегли.