ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Ясинский: «Сегодня у нас пополнился лазарет. Этим я, наверное, расстроен больше, чем поражением»

18.05.2019 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал поражение от «Ислочи» (3:0).

– Сегодня мы играли плохо. Можно найти кучу объективных и субъективных причин этого. Но факт это не изменит. Хотя до 2:0 да и после страшного давления или подавляющего преимущества со стороны хозяев я не заметил. Первые два гола вышли немного нелогичными.

Сначала то ли навес, то ли удар залетел в «девятку». К сожалению, такие голы из разряда неберущихся, но логичными я бы их точно не назвал. Если человек специально так бьет, он должен играть в Испании, а не у нас. Но это эмоции – я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции.

Второй гол тоже получился достаточно нелогичным, спонтанным. Вынос от ворот, борьба, прыг-скок – и выход один на один.

В первом тайме мы остались без нашего ведущего центрального защитника Клопоцкого. Потеряли его по причине травмы – это нас не усилило. Второй гол, может быть, и не состоялся бы, будь он на поле, потому что это не вытекало из игровых событий. Просто бах, рикошет, протык – и выход один на один. Не очень логично. На сегодняшний день «Ислочь» сильнее нас – в этом я не испытываю сомнений. Они заслуженно победили. А у нас сегодня пополнился лазарет. Этим я, наверное, расстроен больше, чем поражением.

– Козлов и Карамушка остались в запасе. Не было и Золотова. Это из-за синтетики?

– Хорошо заданный вопрос – он же и является ответом. Понимаете, у всех наших футболистов есть мелкие повреждения, с которыми они играют. Тот же Женя Клопоцкий. Сегодня на синтетике он подвернул голеностоп – это больное место. У других наших лидеров такие же мелкие лидеры. Мы могли бы рискнуть ими, но произошло бы то же, что и с Клопоцким. Никакой тактики здесь нет. Они еще не полностью здоровы – выпустить их на синтетику было бы большим риском. У нас впереди две важные игры. Исходя из этого, мы их приберегли.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал поражение от «Ислочи» (3:0).
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Бавария» выиграла чемпионат Германии 7-й год подряд. Это 29-й титул
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика