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Алексей Меркулов: «Матч упущенных возможностей? Не согласен. Мы 90 минут выдерживали четкий тактический план»
18.05.2019 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Гомеля» подвел итог матча против «Торпело-БелАЗ» (3:2).
– Мои пресс-конференции последние пять туров как под копирку. Играли неплохо, но, к сожалению, проиграли. За что-то нам футбольный бог подбрасывает все эти испытания. Но, я думаю, что мы их переборем. Команда у нас хорошая. Я думаю, что придут и победы.
- Это был матч упущенных возможностей. Вы согласны?
– Нет, не согласен. Мы 90 минут выдерживали четкий тактический план. Наша задача была выдернуть «Торпедо» на свою половину – и резко контратаковать. В принципе, если не считать штрафной, который мы пропустили... Потому что любой удар в наши вороты заканчивается голом. Не знаю. Наверное, на свою половину нам нельзя соперника запускать, тогда выиграем, – сказал Меркулов.
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Алексей Меркулов: «Матч упущенных возможностей? Не согласен. Мы 90 минут выдерживали четкий тактический план»
Главный тренер «Гомеля» подвел итог матча против «Торпело-БелАЗ» (3:2).
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