|
Гвардиола выиграл 27-й трофей в тренерской карьере
18.05.2019 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы выиграл Кубок Англии в сезоне-2018/19.
Всего за карьеру тренера на счету каталонского специалиста 27 трофеев.
14 трофеев Гвардиола выиграл с «Барселоной», 7 с – «Баварией» и 6 – с «Манчестер Сити».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы выиграл Кубок Англии в сезоне-2018/19.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)