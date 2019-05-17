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«Шахтер» впервые за 10 домашних игр одолел минское «Динамо»

18.05.2019 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Шахтер» разгромил минское «Динамо» (3:0). Эта победа для «горняков» стала первой за 10 домашних матчей против «бело-голубых». Последний раз «Шахтер» на своем стадионе обыгрывал минчан 12 августа 2012 – 1:0 (Риос).

Таким образом, «Шахтер» набрал 18-е очко и делит первое место с «Ислочью» и БАТЭ.

Шахтер – Динамо Минск 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
18 мая, 19.30, «Строитель»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 49 Ковалев, 2:0 – 74, пенальти Бакай, 3:0 – 82 Ковалев.
ШахтерКлимович, Рыбак, Сачивко, Матвейчик, Антич, Бакай, Селява, Ковалев (Хващинский, 85), Сзоке, Эбонг (Бурко, 77), Николэеску (Януш, 69).
Динамо МинскПлотников, Шитов, Дьяков, Тигиев (Гаврилович, 90), Швецов, Чочиев, Яхая (Гавазай, 72), Данило, Муниру, Вергейчик (Зубович, 64), Богомольский.
 
Теги: Минск
 
 
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«Шахтер» разгромил минское «Динамо» (3:0).
 
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