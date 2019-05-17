«Шахтер» впервые за 10 домашних игр одолел минское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

«Шахтер» разгромил минское «Динамо» (3:0). Эта победа для «горняков» стала первой за 10 домашних матчей против «бело-голубых». Последний раз «Шахтер» на своем стадионе обыгрывал минчан 12 августа 2012 – 1:0 (Риос).

Таким образом, «Шахтер» набрал 18-е очко и делит первое место с «Ислочью» и БАТЭ.