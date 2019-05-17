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Алексей Терещенко: «У минского «Динамо» отличная команда, и у нее большой потенциал»
18.05.2019 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Алексей Терещенко прокомментировал возвращение в московское
«Минск! Беларусь! Я хочу вас всех от всего сердца поблагодарить за возможность сыграть 27 матчей, за тот прием, который вы мне оказали, за те слова, которые мне писали и говорили, – это очень важно для меня!
Я провел потрясающие пять месяцев в
Спасибо руководству за поддержку. Команде – за честь быть капитаном! Главное – не унывайте, у вас отличная команда, и у нее большой потенциал!
В спорте надо уметь терпеть и постоянно ставить перед собой самые большие цели – без этого не может быть спорта и спортсмена. Верьте в команду!
«Динамо» Москва – это мой дом! Я обещал вернуться. Я вернулся! Этот сезон – новый вызов для меня. Опять будут говорить, что я старый пенсионер, который пришел за деньгами. В этом мире есть более важные вещи, чем деньги. В 38 уже играют не из-за денег.
В 38 уже другие мотивации и цели. Все, кто хочет доказать, что я старый, встретимся на льду. Спасибо всем, кто в меня до сих пор верит и помогает», – написал Терещенко.
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Нападающий Алексей Терещенко прокомментировал возвращение в московское «Динамо».
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