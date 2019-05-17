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Ковалев о голе пяткой: «Я бежал замыкать, перебежал момент и когда увидел мяч, оставил ногу. Получилось так, что хорошо залетел»
18.05.2019 22:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Шахтера» Юрий Ковалев подвел итог матча против минского «Динамо» (3:0).
– Начали вроде неплохо. Мяч контролировали. Потом пошли паузы, сбился темп. Одно нарушение, второе, угловой. Так тайм и доиграли. Во второй половине тоже с момента начали, но уже на протяжении всего тайма играли хорошо.
- При этом фолов было больше у «Шахтера».
– Мы были заряжены на борьбу. Хотели как можно скорее вернуть мяч в центре поля и атаковать.
- Какие беседы в перерыве провел Сергей Ташуев?
– Ничего особенного. Тренер просто подсказал нам как нужно действовать. Мы вышли, сыграли агрессивно впереди и сразу создали момент. Быстрый гол в начале второго тайма нам очень помог.
- Второй мяч забил пяткой.
– Я бежал замыкать, перебежал момент и когда увидел мяч, оставил ногу. Получилось так, что хорошо залетел.
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Ковалев о голе пяткой: «Я бежал замыкать, перебежал момент и когда увидел мяч, оставил ногу. Получилось так, что хорошо залетел»
Полузащитник «Шахтера» Юрий Ковалев подвел итог матча против минского «Динамо» (3:0).
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