Ковалев о голе пяткой: «Я бежал замыкать, перебежал момент и когда увидел мяч, оставил ногу. Получилось так, что хорошо залетел»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Шахтера» Юрий Ковалев подвел итог матча против минского «Динамо» (3:0).

– Начали вроде неплохо. Мяч контролировали. Потом пошли паузы, сбился темп. Одно нарушение, второе, угловой. Так тайм и доиграли. Во второй половине тоже с момента начали, но уже на протяжении всего тайма играли хорошо.

- При этом фолов было больше у «Шахтера».

– Мы были заряжены на борьбу. Хотели как можно скорее вернуть мяч в центре поля и атаковать.

- Какие беседы в перерыве провел Сергей Ташуев?

– Ничего особенного. Тренер просто подсказал нам как нужно действовать. Мы вышли, сыграли агрессивно впереди и сразу создали момент. Быстрый гол в начале второго тайма нам очень помог.

- Второй мяч забил пяткой.

– Я бежал замыкать, перебежал момент и когда увидел мяч, оставил ногу. Получилось так, что хорошо залетел.