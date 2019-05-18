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Роман Пилипчук: «Тяжело по 90 минут обороняться. Солигорск достойно победил. Вот и все»
18.05.2019 23:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:3).
– Потеря Фатаи оказалась для нас фатальной. Тяжело по 90 минут обороняться. Мы сегодня проиграли во всех аспектах. Солигорск достойно победил. Вот и все.
- В чем причина такого плохого второго тайма, если в первом вы не позволяли «Шахтеру» что-то создавать, то во втором совсем как-то все грустно.
– Нет, нельзя сказать, что в первом не позволяли. Если помните, то в первом тайме тоже было несколько опасных моментов у наших ворот. Тяжело выходить. Я и говорю, когда ты постоянно обороняешься, то, естественно, к концу игры ты больше устаешь. И у тебя нет времени на передышку, а нагрузка выпала очень большая.
«Шахтер» очень хорошо качественно играет флангами, мы знали это, но ничего не смогли противопоставить. В любом случае, когда ты играешь в атаку и там не цепляешься за мячи, то рано или поздно проседаешь. И мы в концовке просели.
- Замены не усилили. Вы тоже так считаете?
– Ну, я тоже согласен, что замены не усилили, – сказал Пилипчук.
Добавим, что Фатаи получил травму. Сроки восстановления пока неизвестны.
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Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:3).
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