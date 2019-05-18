Сергей Ташуев: «Слова Максимова? Кому-то надо было отыскать шесть лет назад какую-то мелочь мелкотряпчатую»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал слова Юрия Максимова. Напомним, что украинский специалист в интервью журналу «Большой футбол» раскритиковал Ташуева.

- В последнее время на вас много навалилось. Максимов выступил, Жуковский. Насколько это вам мешало, отвлекало? Ваше мнение об этой ситуации?

– Неоднозначная ситуация. Я, допустим, считаю, что этого не надо было говорить.

Я могу материться, конечно, но не буду. 27 лет карьеры, и кому-то надо было отыскать шесть лет назад какую-то мелочь мелкотряпчатую, которая не соответствует действительности. Я не буду ничего рассказывать, не хочу, я же не опускаюсь до этого уровня. Вот я и спрашиваю, зачем это надо.

Я 27 лет работаю тренером... Отыскать и найти какую-то фигню и раздуть какую-то грязь. Ну это просто... Это проблема не Максимова, не Петрова, не Сидорова. Это проблема СМИ. Зачем? Есть шоу, есть другие вещи, но разум должен быть. Я второй год здесь работаю, вы прекрасно знаете, что я говорю только о своей команде и о своей игре. Опускаться до уровня базарных разборок, боже упаси!

- Насколько вас это отвлекало?

– Мы живые люди. Когда читаешь всякую ерунду, когда человек, который меня не знает, со мной не сидел за одним столом, не общался, не знакомился, дел не имел, ничего не должен этому человеку. И вдруг этот человек меня поливает. Нужно образование, интеллект, IQ, я не хочу комментировать, эта тема закрыта.

- При этом вы не сказали сегодня ни одного слова о доминировании...

– Я сказал там, телевизионщикам. Мы играем в доминантный футбол. Это наша идея. Пускай люди учат матчасть. Матчасть! Там, где люди учились, я преподавал. И сейчас преподаю.

Еще один момент отмечу. За моей спиной работает такой человек, как Борис Григорьевич Чирва, у него вчера был юбилей — 60 лет. Я хотел бы поздравить его в прессе, чтобы это осветили, потому что человек издал 160 методичек футбольных, массу книг. Книга по технике вышла в Бразилии на португальском аж в 1996 году. Консультировал основателей InStat, они и ко мне тоже обращались.

А то, что мы сейчас делаем, это ноу-хау наше личное. Григорьевич большой человек, мой друг, мы с ним вместе играли в футбол. Если кто-то думает, что он только книжки пишет, то он в 19 лет играл в первой лиге СССР. Мы вместе с ним в футбол играли, он не с улицы, он футболист и очень хороший футболист бывший. Хотелось поздравить его с юбилеем через прессу. Это мой близкий друг с 9 лет.

Жуковский – Ташуеву: «Прочитал слова Максимова. Могу сказать, что вы будете последним тренером, у которого я когда-нибудь возьму совет»