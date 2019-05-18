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Рим (ATP). Джокович и Надаль вышли в финал
18.05.2019 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В субботу в Риме восьмикратный чемпион Рафаэль Надаль играет со Стефаносом Циципасом, который победил его на прошлой неделе в Мадриде.
Первая ракетка мира Новак Джокович встретится с Диего Шварцманом, у которого ведет 2:0 в личных встречах.
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Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
12 – 19 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 791 280 евро
Открытые корты, грунт
Полуфинал
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В субботу в Риме восьмикратный чемпион Рафаэль Надаль играет со Стефаносом Циципасом, который победил его на прошлой неделе в Мадриде.
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