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Рим (ATP). Джокович и Надаль вышли в финал

18.05.2019 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В субботу в Риме восьмикратный чемпион Рафаэль Надаль играет со Стефаносом Циципасом, который победил его на прошлой неделе в Мадриде.

Первая ракетка мира Новак Джокович встретится с Диего Шварцманом, у которого ведет 2:0 в личных встречах.

Сетка турнира здесь.

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Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

12 – 19 мая 2019

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 791 280 евро

Открытые корты, грунт

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания)  Стефанос Циципас (Греция)
6:3|6:4
Дата проведения
18 мая, 16.38
Онлайн матча

Новак Джокович (Сербия)  Диего Шварцман (Аргентина)
6:3|6:7|6:3
Дата проведения
18 мая, 21.12
Онлайн матча

 
Теги: Новости
 
 
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В субботу в Риме восьмикратный чемпион Рафаэль Надаль играет со Стефаносом Циципасом, который победил его на прошлой неделе в Мадриде.
 
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