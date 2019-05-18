Источник материала: БелТА

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" начала свой путь по Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Регион принял эстафету от Брестской области. Первым объектом, который посетил огонь II Европейских игр, стало ОАО "Гродно Азот". Пламя проследовало по территории предприятия, затем факел был поднят на одну из башен завода высотой более 130 м.

Основной площадкой для торжественных мероприятий стала сцена на площади Ленина в центре Гродно. Гостей и участников ждала насыщенная концертная программа с участием гродненских и приглашенных звезд.

Было и немало сюрпризов. Известнейший уроженец Гродно, баскетболист Иван Едешко повторил свой знаменитый пас на Александра Белова, который принес сборной СССР золото Олимпийских игр 1972 года. В роли Александра Белова выступил один из молодых гродненских игроков.

Иван Едешко стал первым факелоносцем эстафеты по улицам Гродно. "Очень приятно участвовать в эстафете в родном городе. Всегда приезжаю сюда с душевным подъемом, с удовольствием общаюсь с детьми и школьниками. Считаю, что потенциал II Европейских игр необходимо максимально использовать для продвижения спорта, здорового образа жизни", - отметил прославленный баскетболист.

"Сегодня Гродненская область принимает огонь II Европейских игр. Эстафета объединила разных людей: чемпионов, известных общественных деятелей, людей творчества и тех, у кого победы еще впереди. II Европейские игры - событие, подчеркивающее для всего мира, как много внимания в нашей стране уделяется спорту и здоровью. Спортивный праздник станет мощным импульсом для консолидации общества", - сказал на церемонии заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Он подчеркнул, что спортсмены Гродненской области планируют заявить о себе спортивными победами: к участию в Европейских играх готовятся около 40 атлетов, представляющих регион. Болельщики из Гродненской области будут болеть за своих любимцев на трибунах спортивных объектов. Немало зрителей собрала и эстафета по улицам города.

"Это волнующий момент, ведь пламя - символ спорта высоких достижений. Престижно и ответственно пронести его по родной земле. Рад, что сортивный праздник высочайшего уровня пройдет в Беларуси", - поделился впечатлениями чемпион мира, призер олимпийских игр по метанию молота Иван Тихон.

Факел с огнем II Европейских игр побывал практически у всех знаковых исторических объектов города, в том числе у старейшего действующего храма Беларуси - Коложской церкви XII века.

Огонь II Европейских игр по улицам города пронесли люди, хорошо известные не только в Гродно, но и за пределами страны. Среди них титулованные спортсмены: олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Волчецкая, стрелки Виталий Бубнович и Игорь Басинский, а также ректор БГУ Андрей Король. Маршрут эстафеты стартовал с площади Ленина, и сюда же пламя вернулось, окольцевав исторический центр древнего города, торжества продолжились ярким концертом.

"Проведение II Европейских игр - большая честь для страны. Беларусь своим отношением к спорту такое право заслужила в полной мере. Спортивный форум пройдет на высочайшем уровне", - уверен один из факелоносцев олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Андрей Барбашинский.

Еще одним факелоносцем стал Саша Немо. "Рядом столько звезд спорта мирового уровня. Волновался, как буду выглядеть на их уровне. По всплеску адреналина участие в эстафете схоже с выступлением на сцене. Эмоции незабываемые", - признался певец.

После Гродно эстафета "Пламя мира" отправится по региону. 19 мая огонь побывает на Августовском канале и в агрогородке Вертелишки Гродненского района. Маршрут эстафеты по области проложен таким образом, чтобы максимально продемонстрировать самобытность региона, его главные достопримечательности и значимые объекты. Помимо Августовского канала, огонь побывает, например, на Шведской горе в Волковыске, Мирском замке, известных предприятиях в Лиде, Волковыске, Березовке, Гродно и даже на Белорусской АЭС.

Факелоносцами в Гродненской области станут 46 человек. На пути эстафеты запланированы встречи, концерты, другие массовые мероприятия. Огонь II Европейских игр будет путешествовать по региону до 23 мая, затем он отправится в Витебскую область.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Одновременно с эстафетой "Пламя мира" в Беларуси проходит пятый сезон благотворительного проекта #velcombegom - международная акция "Европейские забеги". Акция направлена на помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями, которые активно занимаются спортом и в будущем будут защищать честь страны на международных соревнованиях. За 50 дней участникам предстоит пробежать рекордные 200 тыс. км. Общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит также рекордные Br200 тыс. В общую копилку беговых километров будет включена дистанция эстафеты "Пламя мира", а также результаты всех легкоатлетических дистанций на II Европейских играх. Все желающие могут с 12 мая по 30 июня в любое удобное для себя время выходить на пробежки, фиксировать свои беговые результаты при помощи любого фитнес-приложения, установленного на смартфон, и делиться ими на своей странице в социальных сетях с хештегами #velcombegom, #A1 и #brightteam.

"Европейские забеги" проводятся компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" при поддержке Министерства спорта и туризма и Паралимпийского комитета Беларуси.-0-

Фото Леонида Щеглова