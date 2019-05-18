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НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. 3-й матч. «Портленд» примет «Голден Стэйт»
19.05.2019 00:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Портленде пройдет 3-й матч финальной серии Западной конференции НБА между «Блэйзерс» и «Уорриорз». После двух встреч в Окленде действующие чемпионы ведут в серии 2-0.
НБА
Плей-офф
Финал Западной конференции
Третий матч
«Голден Стэйт» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в Портленде пройдет 3-й матч финальной серии Западной конференции НБА между «Блэйзерс» и «Уорриорз».
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