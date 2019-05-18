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НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. 3-й матч. «Портленд» примет «Голден Стэйт»

19.05.2019 00:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Портленде пройдет 3-й матч финальной серии Западной конференции НБА между «Блэйзерс» и «Уорриорз». После двух встреч в Окленде действующие чемпионы ведут в серии 2-0.

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Третий матч

Портленд – Голден Стэйт 73:63 (3 четверть)
Дата проведения
19 мая, 04.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

«Голден Стэйт» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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Сегодня в Портленде пройдет 3-й матч финальной серии Западной конференции НБА между «Блэйзерс» и «Уорриорз».
 
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