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Тигиев о матче с «Шахтером»: «Я полностью выпадал. Самая неудачная моя игра за 3-4 года»

19.05.2019 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Георгий Тигиев прокомментировал свою игру в матче против «Шахтера» (0:3).

- Показалось, что сегодня игра не пошла с первых минут, сразу как допустили ошибку уже на первых секундах.

– Сложно комментировать произошедшее, даже не знаю, что сегодня случилось, настраивались совершенно на другую игру. Давно такого не было. Но надо пересмотреть, проанализировать, а потом забыть эту игру и двигаться, работать дальше.

- Может быть, «Шахтер» сумел предложить что-то, к чему команда не была готова?

– Да нет. Не сказал бы, что нас сильно прессинговали или с их стороны были какие-то неожиданные вещи…Мне кажется, сегодня мы сыграли нашу худшую игру, особенно во-втором тайме: полностью провалили.

- Да, первый тайм выглядел куда лучше.

– Да и в первом тайме не все хорошо было, только концовка, может быть, последние минут семь-восемь. Что до меня, то я полностью выпадал из игры…Самая неудачная моя игра за последние три-четыре года.

- Как ты думаешь, с чем это может быть связано?

– Сложно сказать, но я буду пересматривать эту игру и работать над теми ошибками, что там увижу.

- Во втором тайме не было ни одного удара по воротам, в чем может быть проблема?

– Может быть, здесь заслуга как раз-таки «Шахтера», который не давал подойти к своим воротам, накрывал нас. Так сразу нет ответа, поэтому, повторюсь, буду анализировать матч.

 
 
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Защитник минского «Динамо» Георгий Тигиев прокомментировал свою игру в матче против «Шахтера» (0:3).
 
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