Дело жизни Сергея Хлеманенко

Источник материала: Чырвоны прамень

На вопрос, откуда родом, тренер по гребле Витебской СДЮШОР «Альбатрос» Сергей Хлеманенко улыбается. Вроде как сибиряк по рождению. На свет появился в 1968-м в далёком Красноярске. Через год вместе с родителями перебрался в Новолукомль. Отцу предложили работу на ЛГРЭС. Получается, что вырос нынешний наставник в Новолукомле. И по праву считает себя коренным жителем.





В городе энергетиков гребля на байдарках и каноэ всегда была профильным видом. Однажды привели в секцию и Серёжу Хлеманенко. У крепкого паренька стало неплохо получаться. На тренировках отличался прилежанием. Восемь лет занимался данным видом спорта. Специализировался каноист на дистанциях 1000 и 10000 метров. После новолукомльской секции способного атлета забрали в Минское училище олимпийского резерва. Сергей Хлеманенко — чемпион СССР по гребле на каноэ среди юношей. Гребля в итоге стала делом жизни уроженца Красноярска. Спортивную карьеру он завершил довольно рано, решил попробовать себя в роли наставника. В 1995 году Сергей Анатольевич начал тренировать новолукомльских мальчишек. И вот уже без малого четверть века предан данной профессии. Результатов добился неплохих. Достаточно сказать, что воспитанники Сергея Хлеманенко многократно побеждали на республиканских, областных соревнованиях. Здорово себя проявляли и на международных стартах. Опытный тренер подготовил девять мастеров спорта. Могли ли сыновья (а их у наставника четверо) не стать гребцами? Вопрос риторический. Старший, Игорь, в 14 лет выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Тренировался в Витебском училище олимпийского резерва, окончил Белорусский государственный университет физической культуры и магистратуру. В настоящее время живёт и работает в Минске.Второй сын, Дмитрий, стал кандидатом в мастера спорта ещё раньше — в 13 лет. А через два года выполнил норматив мастера. Лучший результат в карьере — 6 место на чемпионате Европы. Кстати, совсем недавно, 11 мая, каноист выиграл чемпионат Минска на дистанции 200 метров. В этом году наш земляк оканчивает столичное училище олимпийского резерва. Четвероклассник Вадим также делает успехи. Только что на областных соревнованиях занял третье место. Получил первый юношеский разряд. Умеет грести и семилетний Ваня. Такая вот семейная династия гребцов-каноистов получается. И это здорово. Есть кому продолжать любимое дело Сергея Хлеманенко. Хотя тренер полон энергии и на покой точно не собирается.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.