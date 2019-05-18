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UFC Fight Night 152. Дос Аньос задушил Ли и другие результаты

19.05.2019 08:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Рочестере прошел турнир UFC on ESPN+ 10. В главном бою в рамках полусреднего веса встретились Рафаэль Дос Аньос и Кевин Ли.

Основной кард:

Рафаэль Дос Аньос (29-11) победил Кевина Ли (17-5) удушающим приемом в четвертом раунде (треугольник руками);

Иан Хейниш (13-1) победил Антонио Карлоса Жуниора (10-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Фелиция Спенсер (7-0) победила Меган Андерсон (8-4) удушающим приемом в первом раунде (удушение сзади);

Висенте Луке (16-6-1) победил Деррика Кранца (24-11) техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);

Чарльз Оливейра (27-8) победил Ника Ленца (30-10-2) техническим нокаутом во втором раунде (удары);

Дэви Рамоса (10-2) победил Остина Хаббарда (10-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

В предварительном карде Эспен Лэдд (8-0) победила Сияру Юбэнкс (4-3) единогласным решением судей (30-26, 29-27, 29-28).

 
 
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Сегодня в Рочестере прошел турнир UFC on ESPN+ 10.
 
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