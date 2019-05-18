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Компани покидает «Манчестер Сити». Он выступал за клуб с 2008 года
19.05.2019 12:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Венсан Компани покидает «Манчестер Сити».
Финал Кубка Англии против «Уотфорда» (6:0) стал последним матчем для 33-летнего футболиста в составе «Ман Сити».
На счету Компани 360 матчей за клуб, в которых он забил 20 голов. Бельгиец выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года, а в 2011 году был выбран капитаном команды.
Вместе с «Ман Сити» Компани четырежды становился чемпионом Англии, дважды брал Кубок Англии, четыре раза – Кубок лиги и два раза побеждал в Суперкубке Англии.
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Защитник Венсан Компани покидает «Манчестер Сити».
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