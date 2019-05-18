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Компани покидает «Манчестер Сити». Он выступал за клуб с 2008 года

19.05.2019 12:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Венсан Компани покидает «Манчестер Сити».

Финал Кубка Англии против «Уотфорда» (6:0) стал последним матчем для 33-летнего футболиста в составе «Ман Сити».

На счету Компани 360 матчей за клуб, в которых он забил 20 голов. Бельгиец выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года, а в 2011 году был выбран капитаном команды.

Вместе с «Ман Сити» Компани четырежды становился чемпионом Англии, дважды брал Кубок Англии, четыре раза – Кубок лиги и два раза побеждал в Суперкубке Англии.

«Сити» оформил английский требл: чемпионат, Кубок лиги и Кубок Англии. Такого еще не было

 
 
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Защитник Венсан Компани покидает «Манчестер Сити».
 
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