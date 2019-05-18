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Роналду признан MVP сезона в серии А
19.05.2019 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан самым ценным игроком (MVP) в чемпионате Италии по итогам сезона.
Серия А определила лучшего футболиста на основе данных Opta Sports и Netco Sports. Учитывались матчи в чемпионате, Кубке и Суперкубке Италии.
34-летний португалец получит награду перед сегодняшним матчем «Ювентус» – «Аталанта».
В сезоне-2018/19 Роналду провел 30 матчей в серии А, забил 21 гол и сделал 11 ассистов.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан самым ценным игроком (MVP) в чемпионате Италии по итогам сезона.
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