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ФОТОФАКТ: Эстафета "Пламя мира" прибыла в агрогородок Вертелишки Гродненского района

19.05.2019 14:19 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОФАКТ: Эстафета "Пламя мира" прибыла в агрогородок Вертелишки Гродненского района
Василий Ревяко

19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" начала свой путь по Гродненской области. После Гродно эстафета "Пламя мира" прибыла в агрогородок Вертелишки.

Факелоносцами стали три человека: Герой Беларуси Василий Ревяко председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Прогресс-Вертелишки", заместитель директора по идеологической и информационной работе ЗАО "Гудевичи", победитель республиканского турслета "Олимпия-2018!" Андрей Полойко, ведущий программы отдела ведущих информационно-аналитических программ дирекции информационного вещания ЗАО "Второй национальный телеканал" Ольга Куришко.

Основной площадкой для торжественных мероприятий стала площадь в центре агрогородка Вертелишки. Гостей и участников ждала насыщенная концертная программа с участием артистов.

Факелоносцами в Гродненской области станут 46 человек. На пути эстафеты запланированы встречи, концерты, другие массовые мероприятия. Огонь II Европейских игр будет путешествовать по региону до 23 мая, затем он отправится в Витебскую область. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" начала свой путь по Гродненской области. После Гродно эстафета "Пламя мира" прибыла в...
 
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