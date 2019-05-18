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«Реал» впервые за 20 лет проиграл 12 матчей в чемпионате
19.05.2019 16:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Реал» проиграл «Бетису» (0:2) в 38-м туре
Мадридский клуб завершил сезон в примере на третьем месте, на их счету 68 набранных очков (21 победа, 5 ничьих и 12 поражений).
Сезон-1973/74 остается единственным, когда у команды было больше поражений в примере (13).
12 матчей за сезон в чемпионате «Реал» проигрывал в 6 сезонах (1947/48, 1950/51, 1976/77, 1990/91, 1993/94, 1995/96 и 1998/99).
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«Реал» проиграл «Бетису» (0:2) в 38-м туре Ла Лиги.
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