«Реал» впервые за 20 лет проиграл 12 матчей в чемпионате.

Источник материала: Tribuna.com

«Реал» проиграл «Бетису» (0:2) в 38-м туре .

Мадридский клуб завершил сезон в примере на третьем месте, на их счету 68 набранных очков (21 победа, 5 ничьих и 12 поражений).

впервые за 20 лет проиграл 12 матчей в чемпионате.

Сезон-1973/74 остается единственным, когда у команды было больше поражений в примере (13).

12 матчей за сезон в чемпионате «Реал» проигрывал в 6 сезонах (1947/48, 1950/51, 1976/77, 1990/91, 1993/94, 1995/96 и 1998/99).