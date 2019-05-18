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Белорусская грация Екатерина Галкина заняла второе место ЧЕ в Баку

19.05.2019 16:58 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Екатерина Галкина заняла второе место на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В упражнении с обручем лидер команды получила от судей 21,150 балла. Первое место в этом виде у россиянки Дины Авериной - 23,300 балла, а бронзовым призером стала Николь Зеликман из Израиля - 20,950 балла.

Белоруска Анастасия Салос заняла четвертое место в упражнении с лентой, а Екатерина Галкина остановилась в шаге от пьедестала в композиции с мячом.

Юниорская команда Беларуси в групповых упражнениях в Баку завоевала серебро в многоборье. По итогам выступлений с пятью обручами белоруски показали второй результат (23,100 балла), а с пятью лентами - третий (18, 950 балла). Наши грации Полина Александрова, Маргарита Яцевская, Полина Сланчевская, Полина Ковалева, Виктория Подкидыш и Евгения Кель поднялись на вторую ступень пьедестала почета (42,050), победили в многоборье россиянки (44,925).

В командном турнире белоруски опередили многие сильные сборные и стали вторыми, вслед за российскими гимнастками. Бронза у сборной Болгарии. Также белорусские гимнастки в отдельных командных упражнениях стали третьими в выступлении с пятью обручами (23,250). Победили россиянки, серебро у команды Украины.

Художественная гимнастика входит в программу II Европейских игр. С 22 по 23 июня на помосте в "Минск-Арене" будет разыграно 8 комплектов наград.

Билеты на предстоящий спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и в более чем 300 точках продаж по всей стране во всех областных городах и крупных районных центрах. Кроме того, билеты можно приобрести и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и e-mail для обратной связи, и отправить ее по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by.

На каждой спортивной арене предстоящего спортивного форума будут оборудованы кассы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Екатерина Галкина заняла второе место на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился в Баку, сообщает...
 
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