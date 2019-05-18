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Белорусские атлеты выиграли две золотые медали на велотреке в Минске на тестовом турнире

19.05.2019 17:28 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гонщики завоевали две золотые медали в заключительный день тестового турнира на велотреке "Минск-Арены" к II Европейским играм, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гите первое место у Артема Зайцева, второе - у его партнера по команде "Минск" Владислава Новика, третье - у Павла Перчука из России. У женщин лучший результат в этом виде показала россиянка Наталья Антонова.

Вторую золотую медаль в копилку белорусской команды на тестовых соревнованиях принесли велогонщики "Минска" Роман Тишков и Евгений Королек, которые победили в мэдисоне. Евгений Королек также занял второе место в скрэтче.

Велосипедные гонки на треке входят в программу II Европейских игр. На велодроме "Минск-Арены" с 27 по 30 июня будет разыграно среди мужчин и женщин 20 комплектов наград.

Билеты на предстоящий спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и в более чем 300 точках продаж по всей стране во всех областных городах и крупных районных центров.

Кроме того, билеты можно приобрести и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и e-mail для обратной связи, и отправить ее по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by.

На каждой спортивной арене предстоящего спортивного форума будут оборудованы кассы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гонщики завоевали две золотые медали в заключительный день тестового турнира на велотреке "Минск-Арены" к II Европейским...
 
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