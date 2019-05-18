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Азаренко и Барти выиграли парный разряд турнира в Риме

19.05.2019 17:58 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Азаренко и Барти выиграли парный разряд турнира в Риме
Виктория Азаренко и Эшли Барти. Фото из архива Jimmie48 tennis photography

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти стали победительницами парного разряда турнира категории "Премьер" в Риме с общим призовым фондом $3,4 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном матче белорусско-австралийский дуэт обыграл немку Анну-Лену Гренефельд и голландку Деми Схюрс - 4:6, 6:0, 10:3.

В финале одиночного разряда седьмая ракетка мира чешка Каролина Плишкова взяла верх над британкой Йоханной Контой, занимающей 42-е место в мировом рейтинге - 6:3, 6:4.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти стали победительницами парного разряда турнира категории "Премьер" в...
 
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