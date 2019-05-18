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ЦСКА Гончаренко лишился шансов на выход в Лигу чемпионов
19.05.2019 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Краснодар» победил «Арсенал» (3:0) в рамках 29-го тура чемпионата России.
Команда Мурада Мусаева набрала 53 балла и за один тура до конца сезона РПЛ гарантировала себе участие в квалификации Лиги чемпионов. Для «Краснодара» это будет первое в истории клуба участие в матчах этого турнира.
В активе ближайшего преследователя, «Спартака», занимающего четвертую строчку, 49 очков. Таким образом, красно-белые не смогут опередить «быков» и выступят в Лиге Европы.
Вторую путевку в ЛЕ получит ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко, который идет на пятой позиции. Тульский «Арсенал» занимает шестое место в РПЛ и не примет участия в еврокубках в следующем сезоне.
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«Краснодар» победил «Арсенал» (3:0) в рамках 29-го тура чемпионата России.
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