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ЦСКА Гончаренко лишился шансов на выход в Лигу чемпионов

19.05.2019 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Краснодар» победил «Арсенал» (3:0) в рамках 29-го тура чемпионата России. 

Команда Мурада Мусаева набрала 53 балла и за один тура до конца сезона РПЛ гарантировала себе участие в квалификации Лиги чемпионов. Для «Краснодара» это будет первое в истории клуба участие в матчах этого турнира. 

В активе ближайшего преследователя, «Спартака», занимающего четвертую строчку, 49 очков. Таким образом, красно-белые не смогут опередить «быков» и выступят в Лиге Европы.

Вторую путевку в ЛЕ получит ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко, который идет на пятой позиции. Тульский «Арсенал» занимает шестое место в РПЛ и не примет участия в еврокубках в следующем сезоне.

 

 
 
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«Краснодар» победил «Арсенал» (3:0) в рамках 29-го тура чемпионата России.
 
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