ЦСКА Гончаренко лишился шансов на выход в Лигу чемпионов

Источник материала: Tribuna.com

«Краснодар» победил «Арсенал» (3:0) в рамках 29-го тура чемпионата России.

Команда Мурада Мусаева набрала 53 балла и за один тура до конца сезона РПЛ гарантировала себе участие в квалификации Лиги чемпионов. Для «Краснодара» это будет первое в истории клуба участие в матчах этого турнира.

В активе ближайшего преследователя, «Спартака», занимающего четвертую строчку, 49 очков. Таким образом, красно-белые не смогут опередить «быков» и выступят в Лиге Европы.

Вторую путевку в ЛЕ получит ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко, который идет на пятой позиции. Тульский «Арсенал» занимает шестое место в РПЛ и не примет участия в еврокубках в следующем сезоне.