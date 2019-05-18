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Дмитрий Басков: «Бюджет «Динамо» уменьшился в 1,5 раза по сравнению с прошлым сезоном»

19.05.2019 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков в передаче «PRO спорт. Итоги» на «Беларусь 5» рассказал о бюджете минского «Динамо», который, как выяснилось за последние дни, претерпел уменьшение.

– Поначалу вроде бы была утверждена кандидатура Александра Андриевского. Что случилось потом?..

– Да, мы объявили о договоренности насчет подписания контракта после заседания Исполкома НОКа, где фигура Александра Леонидовича была согласована. Но потом стало понятно, что бюджет клуба существенно уменьшается. А Андриевский – это человек, который преследует самые максимальные цели. У нас нет на него никаких обид, мы продолжаем переговоры со всеми потенциальными кандидатами на пост главного тренера.

– Можете ли раскрыть цифры бюджета: насколько он уменьшится?

– Цифры называть не стану, однако сокращение ощутимое, по сравнению с предыдущим сезоном — в полтора раза. Но мы не опускаем руки, обещаем активно поднять на новый уровень работу коммерческого отдела и маркетингового. Рассчитываем выйти на определенный процент самоокупаемости.

– Новая легионерская формула?

– Да, она изменится. Как точно она будет выглядеть, пока не могу сказать. Но очевидно, что лимит «6+1» будет меняться.

– Будут ли легионерами считаться россияне?

– Если белорусы не считаются легионерами в российских клубах, зачем нам считать легионерами россиян? Будут хорошие предложения — будем рассматривать.

– Кто еще входит в список кандидатов на пост главного тренера?

– Он расширенный, хотя акцентируем внимание на отечественных специалистах. Хотим им дать возможность проявить себя и доказать свою состоятельность, – сказал Басков.

 

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков в передаче «PRO спорт.
 
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