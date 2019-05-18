|
Калачев провел прощальный матч за «Ростов». Футболист покинул поле под аплодисменты болельщиков
19.05.2019 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
Прощальной для 38-летнего белорусского хавбека стала домашняя игра 29-го тура РПЛ с
Калачев покинул поле на 45-й минуте встречи, уступив место на поле Артему Щадину.
В перерыве на «Ростов-Арене» состоялась церемония, посвященная Калачеву, который выступал за ростовский клуб в 2006-2007 годах, а также с 2010 года.
С «Ростовом» футболист становился обладателем Кубка России в сезоне-2013/14 и серебряным призером чемпионата России-2015/16.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев провел последний матч за клуб.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)