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Калачев провел прощальный матч за «Ростов». Футболист покинул поле под аплодисменты болельщиков

19.05.2019 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев провел последний матч за клуб.

Прощальной для 38-летнего белорусского хавбека стала домашняя игра 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0, второй тайм).

Калачев покинул поле на 45-й минуте встречи, уступив место на поле Артему Щадину.

В перерыве на «Ростов-Арене» состоялась церемония, посвященная Калачеву, который выступал за ростовский клуб в 2006-2007 годах, а также с 2010 года.

С «Ростовом» футболист становился обладателем Кубка России в сезоне-2013/14 и серебряным призером чемпионата России-2015/16.

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Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев провел последний матч за клуб.
 
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