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19.05.2019 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в в матче 38-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (2:2). 

По итогам завершившегося сезона Ла Лиги на счету аргентинца 36 голов, что позволило ему в шестой раз стать обладателем трофея Пичичи, который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании. 

Форвард повторил рекорд Тельмо Сарры, забившего больше всех голов в шести сезонах (1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51, 1952/53) за «Атлетик». 

Кроме этого, Месси в четвертый раз за один сезон стал чемпионом Испании и лучшим бомбардиром (2009/10, 2012/13,  2017/18, 2018/19), сравнявшись по этому показателю с экс-форвардом «Реала» Уго Санчесом.

Месси может в рекордный шестой раз стать обладателем «Золотой бутсы» (у Криштиану Роналду 4 награды). Приз ежегодно вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов Европы.

У форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе 32 гола, а у нападающего «Сампдории» Фабио Куальяреллы – 26. У обоих осталось по одному матчу.

 
 
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в в матче 38-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (2:2).
 
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