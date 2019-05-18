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Дмитрий Никуленков: «СКА сильно мотивировало интервью Башкина про «унылый чемпионат». Хочу поблагодарить его» 

19.05.2019 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Разыгрывающий минского СКА и экс-мешковец Дмитрий Никуленков поделился эмоциями после победы над БГК имени Мешкова (30:29) в финале Кубка страны.

«Эмоции сумасшедшие. Мы целый сезон шли к этой победе. Было много игр с БГК им. Мешкова, когда нам не хватало чуть-чуть. Что-то в СКА весь сезон «лепилось» — и вот получилось. Молодые наши гандболисты уже не те, что были в начале сезона.

Нас сильно мотивировало интервью Павла Башкина (спортивного директора БГК им. Мешкова. — прим. Tribuna), который сказал, что у нас «унылый чемпионат». Хочу поблагодарить его. Чисто на настрое, на эмоциях вытянули этот матч, на спортивном характере.

Разумеется, команда в Бресте сильнее. Все игроки там – большие мастера, профессионалы международного уровня. Там много моих друзей и знакомых. Но сегодня победил наш характер, — сказал Никуленков в эфире «Беларусь 5».

Отметим, в концовке матча между Дмитрием Никуленковым и Павлом Башкиным произошла словесная перепалка.

Каденас – не шарлатан, но к нему было много вопросов. Крутой рассказ о внутренней кухне БГК

 
Теги: Брест
 
 
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Разыгрывающий минского СКА и экс-мешковец Дмитрий Никуленков поделился эмоциями после победы над БГК имени Мешкова (30:29) в финале Кубка страны.
 
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