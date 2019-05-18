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Дмитрий Басков: «Если Энрот согласится подписать контракт на прежний условиях, это будет для нас большая удача. Но потенциал вратарский у нас еще есть»
19.05.2019 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о вратарском вопросе при формировании состава.
– Энрот покинул по окончании сезона «Динамо». Но вернется ли?
– С Энротом мы продолжаем вести переговоры с того момента, как он покинул «Динамо». У него на сегодня есть несколько предложений. Но опять же ввиду финансовых сложностей мы не можем поднять ему контракт. Если он согласится переподписать его на прежний условиях, это будет для нас большая удача. Но потенциал вратарский у нас еще есть. Сегодня есть два белорусских голкипера, которые будут мотивированы доказать свою состоятельность. У Миши Карнаухова не было больших шансов в «Динамо». Осипков только-только начинает свой путь. Поэтому это будет сильная конкуренция. Я лично уверен в их потенциале.
У нас есть потенциальные кандидаты вратари-легионеры, которых мы все еще рассматриваем. Но при этом мы спокойны, потому что у нас есть два сильных белоруса, – сказал Басков в эфире программы «Итоги недели» на
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Дмитрий Басков: «Если Энрот согласится подписать контракт на прежний условиях, это будет для нас большая удача. Но потенциал вратарский у нас еще есть»
Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о вратарском вопросе при формировании состава.
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