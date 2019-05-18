Михаил Захаров: «Мне не обидно, что я не тренер в минском «Динамо». Там же болельщики не хотят. Написали письмо Баскову»

Источник материала: Tribuna.com

Там же этот фан-клуб «Динамо» написал, что не хочет, чтобы я был тренером «Динамо». Написали письмо Баскову. Ну ничего страшного»

Тренер «Юности» Михаил Захаров ответил на вопрос, не обидно ли ему, что он не стал главным тренером минского «Динамо»

«Нет, не обидно. Там же этот фан-клуб «Динамо» написал, что не хочет, чтобы я был тренером «Динамо». Написали письмо Баскову. Ну ничего страшного. Мне не обязательно с минским «Динамом», можно и с другим клубом попробовать в КХЛ. Просто лига для меня стала более открытая. Так что я об этом не переживаю. Увидите – все будет хорошо, – сказал Захаров в эфире ОНТ .