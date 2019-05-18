|
Михаил Захаров: «Мне не обидно, что я не тренер в минском «Динамо». Там же болельщики не хотят. Написали письмо Баскову»
19.05.2019 22:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Там же этот фан-клуб «Динамо» написал, что не хочет, чтобы я был тренером «Динамо». Написали письмо Баскову. Ну ничего страшного»
Тренер «Юности» Михаил Захаров ответил на вопрос, не обидно ли ему, что он не стал главным тренером минского «Динамо»
«Нет, не обидно. Там же этот фан-клуб «Динамо» написал, что не хочет, чтобы я был тренером «Динамо». Написали письмо Баскову. Ну ничего страшного. Мне не обязательно с минским «Динамом», можно и с другим клубом попробовать в КХЛ. Просто лига для меня стала более открытая. Так что я об этом не переживаю. Увидите – все будет хорошо, – сказал Захаров в эфире
Напомним, 11 апреля фан-клуб минского «Динамо»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Захаров: «Мне не обидно, что я не тренер в минском «Динамо». Там же болельщики не хотят. Написали письмо Баскову»
Там же этот фан-клуб «Динамо» написал, что не хочет, чтобы я был тренером «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)