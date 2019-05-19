Тимофей Калачев: «Если поступит предложение от БАТЭ? Скажу точно, что нет. Только «Манчестер Юнайтед»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился эмоциями после матча 29-го тура РПЛ с , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

Эта встреча стала прощальной для 38-летнего белорусского хавбека в «Ростове».

– Что ощущаете? Не смутил ли такой энергетический поток от болельщиков, такое желание вас отблагодарить?

– Ощущаю в первую очередь, что сегодня выиграли, положительные эмоции от результата. Хоть это и окончание такое, но все равно сегодня хотелось выиграть.

Я, конечно, понимаю, что болельщики немного разочаровались, что мы не вышли в финал Кубка России. Эта игра привлекала их тем, что для меня был особый матч.

Но я думаю, что в следующем году команда постарается выступить более удачно. В принципе все для этого есть.

– Вы собираетесь еще играть?

– Еще в любом случае матч в Грозном. Если моя помощь понадобится команде – у нас многие ребята травмированы... Это не окончание сезона, он завершится 26 мая, еще тренировки будут.

Первый шаг я сделал – отучился на тренерскую категорию А. Готов дальше учиться, пробовать себя на новом поприще. Посмотрим.

Сейчас эмоции, сегодня такой день для меня – хочу насладиться им, вспомнить, что было. Сегодня все было замечательно сделано, спасибо большое руководству клуба, президенту.

Отдельно хотелось бы сказать слова благодарности болельщикам и всем, кто сегодня пришел на матч. На протяжении 10 лет я чувствовал их поддержку, это было большой мотивацией для меня. В последнее время только это меня останавливало прекратить играть, чувствовал как меня здесь любят.

Счастлив, что лучшие годы моей карьеры прошли именно в этой команде и в этом городе.

Если брать игру с «Зенитом», то я чувствовал себя неплохо физически и эмоционально. У меня было долгое восстановление после травмы, я только начал тренироваться, буквально две недели назад. Естественно, мои кондиции оставляли желать лучшего. Тренеры это понимали, я это тоже понимал. В предыдущих играх я сыграл сначала 15 минут, потом 30 минут.

Чувствую, что во мне два разных человека: один говорит «может быть еще поиграем?», а второй говорит «ты что, с ума сошел? Заканчивай ерундой заниматься».

Для любого футболиста такие моменты очень сложные, но на данный момент решение такое. Посмотрим, хотя моя супруга сказала, что она совершенно против. Сказала, что просто не выдержит моих отлучек и переездов, тем более мы ждем пополнения в семье. Но никогда не говори никогда.

– А если поступит какое-то предложение от , предположим, который теоретически может попасть в Лигу чемпионов?

– Скажу точно, что нет. Только «Манчестер Юнайтед», – сказал Калачев.

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