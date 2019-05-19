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Юркевич завершила карьеру 

19.05.2019 22:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич завершила карьеру по окончании сезона-2018/19.

Наилучшим достижением спортсменки стало третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде в сезоне-2016/17. Кроме этого, в копилке Юркевич третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка ИБУ в Обертиллахе в 2014 году.

В составе белорусской команды биатлонистка выступала с сезона-2008/09. В 2009 году выиграла серебряную медаль в эстафете на чемпионате мира среди юниоров в Уфе.

Сильной стороной Дарьи Юркевич была стрельба. В сезоне-2017/18 процент попадания составил более 90%.

 
 
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Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич завершила карьеру по окончании сезона-2018/19.
 
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