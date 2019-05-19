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Басков о Лисовце и Хенкеле: «С одной стороны, как эгоист и менеджер хочу их оставить, с другой – не имею права забирать у парней мечту»

19.05.2019 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал ситуацию с защитниками Кристианом Хенкелем и Евгением Лисовцом.

Хенкелем интересуется «Ак Барс», Лисовцом – «Салават Юлаев».

«Буйницкий уже однозначно покидает клуб. Контрактное предложение «Магнитки» в шесть раз превышает наше квалификационное.

При условии нашего финансирования мы не могли бы его повторить. Что касается Хенкеля и Лисовца, то есть время до вторника принять решение.

Правда, я уже разговаривал и с одним, и с другим. Если бы видел хотя бы долю сомнений или нежелание уезжать, нажал бы на кнопку прямо сейчас.

Мы встречались с Хенкелем, и я почувствовал, что у парня уже появилась другая мотивация. Он хочет принять вызов на объективно другом уровне.

Команды, которые интересуются нашими хоккеистами, это топовые на орбите КХЛ, рассчитывают бороться за Кубок Гагарина. Это будет существенный рост и скачок для Хенкеля и Лисовца.

С одной стороны, как эгоист и менеджер хочу их оставить, с другой – не имею права забирать у парней мечту», – сказал Басков в передаче «PRO спорт. Итоги» на «Беларусь 5».

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал ситуацию с защитниками Кристианом Хенкелем и Евгением Лисовцом.
 
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