ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. Плей-офф. Финал Востока. 3-й матч. «Торонто» примет «Милуоки»

20.05.2019 00:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках 3-го матча решающей серии Восточной конференции НБА «Торонто» примет «Милуоки».

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Третий матч

Торонто – Милуоки 118:112 OT (30:21, 28:30, 19:24, 19:21, 22:16)
Дата проведения
20 мая, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Статистика

«Милуоки» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча –  белорусское.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках 3-го матча решающей серии Восточной конференции НБА «Торонто» примет «Милуоки».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Тимофей Калачев: «Если поступит предложение от БАТЭ? Скажу точно, что нет. Только «Манчестер Юнайтед»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика