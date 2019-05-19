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Виктория Азаренко поднялась на 44-е место, Арина Соболенко покинула топ-10 рейтинга WTA

20.05.2019 07:24 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Виктория Азаренко поднялась на 44-е место, Арина Соболенко покинула топ-10 рейтинга WTA
Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неделю назад Виктория Азаренко занимала 51-ю позицию, а после выхода в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в Риме поднялась на 7 ступенек, имея 1260 очков. Арина Соболенко неудачно выступила в Риме и потеряла место в первой десятке мирового рейтинга. Сейчас она на 11-м месте, имея 3500 очков. Александра Саснович занимает 32-ю позицию (1550 очков), Вера Лапко находится на 101-й строке (616).

Первая десятка рейтинга WTA:

1. Наоми Осака (Япония) - 6486 очков,

2. Каролина Плишкова (Чехия) - 5685,

3. Симона Халеп (Румыния) - 5533,

4. Кики Бертенс (Нидерланды) - 5405,

5. Ангелика Кербер (Германия) - 5095,

6. Петра Квитова (Чехия) - 5055,

7. Слоан Стивенс (США) - 4552,

8. Эшли Барти (Австралия) - 4430,

9. Элина Свитолина (Украина) - 3967,

10. Серена Уильямс (США) - 3521.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА. Неделю...
 
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