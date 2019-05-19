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21 мая пройдет судебное заседания по иску Минспорта против минского «Динамо»
20.05.2019 10:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, 21 мая в минском Экономическом суде пройдет судебное заседания по иску Министерства спорта против футбольного минского «Динамо».
Сообщается, что дело касается проверки законности ненормативных актов, действия (бездействия) государственных органов и должностных лиц.
Среди других лиц, участвующих в деле, другие акционеры ЗАО «Динамо-Минск»: «Белавиа», «Трайпл», БФСО «Динамо».
Напомним, ранее сообщалось о поиске нового владельца для «Динамо». Однако переговоры с представителя бизнеса не привели к результату. Новый глава АБФФ Владимир Базанов заявил о том, что клуб, скорее всего,
Сейчас бизнесмену Юрию Чижу принадлежит около 57 процентов акций клуба.
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Как стало известно Tribuna.com, 21 мая в минском Экономическом суде пройдет судебное заседания по иску Министерства спорта против минского «Динамо».
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