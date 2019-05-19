21 мая пройдет судебное заседания по иску Минспорта против минского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, 21 мая в минском Экономическом суде пройдет судебное заседания по иску Министерства спорта против футбольного минского «Динамо».

Сообщается, что дело касается проверки законности ненормативных актов, действия (бездействия) государственных органов и должностных лиц.

Среди других лиц, участвующих в деле, другие акционеры ЗАО «Динамо-Минск»: «Белавиа», «Трайпл», БФСО «Динамо».

Напомним, ранее сообщалось о поиске нового владельца для «Динамо». Однако переговоры с представителя бизнеса не привели к результату. Новый глава АБФФ Владимир Базанов заявил о том, что клуб, скорее всего, перейдет Мингорисполкому .

Сейчас бизнесмену Юрию Чижу принадлежит около 57 процентов акций клуба. TUT.BY сообщал о том, что свою долю бизнесмен готов продать за 1 млн белорусских рублей .