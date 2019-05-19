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Илья Ращеня: «Директор крымского «Инкомпорта» постоянно вмешивался в тренировочный процесс, качал права и пытался учить Свиркова работать»

20.05.2019 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Илья Ращеня рассказал о том, почему покинул крымский «Инкомпорт».

– Честно говоря, не самая рядовая ситуация. В Ялту мы приехали в межкруговую паузу, и перед командой поставили задачу сохранить место в высшей лиге чемпионата Крыма. Первые две игры сложились не совсем удачно – в обеих мы уступили, а затем выдали серию из четырех побед. Этим гарантировали себе место в элите на следующий год, хотя еще могли попасть в стыки, но на тот момент об этом уже никто не думал. Все-таки команда была на ходу. Наоборот, появились мысли, что можем вмешаться в борьбу за первую тройку, если очень постараемся на финише сезона. В этот момент и стали происходить странные вещи: директор клуба регулярно вмешивался в тренировочный процесс, качал права. Пытался учить тренера [Юрия Свиркова], как нужно работать. Если можно сказать, лез не в свое дело. Естественно, такое развитие событий тренера не устроило. Кому понравится, когда кто-то навязывает условия? Если честно, сложилось впечатление, что директору важно было только не вылететь, а вот в каких-либо призовых местах он не был заинтересован и даже не задумывался об этом. Мне кажется, ему это просто не нужно.

У меня есть подозрения, что не только в проигранных матчах некоторые партнеры выкладывались не на сто процентов. Однако не хочу рассуждать на подобную тему. Ведь это дело каждого. Моя задача играть, а не лезть куда-то еще. Я лишь поделился своими догадками. Правда, играть при таких обстоятельствах не готов. Это принцип!

К сожалению, в последнем матче за «Инкомпорт» схватил красную карточку и получил два матча дисквалификации, правда, но это выяснилось чуть позже. Видимо, директор подумал, что пропущу намного больше матчей, чем два, поэтому не видел смысла в моем дальнейшем нахождении в команде, хотя до конца сезона оставалось еще четыре или пять игр. После этого эпизода [с красной карточкой] директор позвал меня к себе на разговор, мол, так и так, в этом сезоне больше не нуждаемся в тебе. Учитывая всю ситуация, собрались с Юрием Геннадьевичем, Дмитрием Харнавцовым и еще одним парнем из Москвы, и приняли решение собрать вещи и уехать из команды. Это было совместное решение. Не было такого, что кто-то один сказал: я уезжаю, и все потянулись за ним. Когда нас рассчитывали, было очень много негатива. Мы согласились на все условия, которые предложили. Никто не хотел оставаться в этом клубе, ругаться с кем-то, ссориться, судиться. Собрали чемоданы и уехали.

Директор клуба? Как уже говорил, человек вмешивался в тренировочный процесс. К нему в кабинет мог зайти любой футболист, который не играл при Юрии Геннадьевиче, и спросить: что за ерунда, зачем я приехал, если не играю? Затем директор клуба шел к Юрию Геннадьевичу и требовал поставить человека в состав. Хорошо хоть дело не доходило до того, что директор приходил на тренировку и давал какую-либо установку. Хоть он [директор клуба] и говорит, что играл в футбол, но, мне кажется, вообще не разбирается в нем. Думаю, он далек от футбола. Даже расскажу пару историй для примера.

Как-то пошел в тренажерный зал после тренировки, чтобы доработать программу, добить мышцы. Неожиданно в зале появился директор и начал рассказывать, что после тренировки спортсмены не имеют права посещать зал или что-то похожее, сейчас точно не вспомню. Мягко говоря, был немножко в шоке. Ему сказал: да, конечно, а сам продолжил работать», – сказал Ращеня в интервью Tribuna.com.

Белорусы поехали в чемпионат Крыма – и попали в очень мутную ситуацию: странный директор, вопросы к партнерам

 
 
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