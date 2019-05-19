Тренер-преподаватель из Пинковичей Григорий Полюхович прививает сельским мальчишкам любовь к футболу

Источник материала: Полесская правда



Кто является главным ориентиром и примером для юных спортсменов? Конечно же, их первый тренер. С уверенностью можно сказать, что воспитанникам отделения детско-юношеской спортивной школы ППО ОАО «Парохонское» в деревне Пинковичи в этом плане очень повезло. С ними работает увлеченный и переживающий за свое дело тренер-преподаватель Григорий Полюхович.





Постигают азы «игры номер один» на занятиях у Григория Степановича более 30 мальчишек. Они тренируются в трех возрастных группах – младшей (7-9 лет), средней (10-13 лет) и старшей (от 13 лет и старше). Тренер прививает детям любовь не только к спорту и футболу в частности, но и к здоровому образу жизни в целом.

В первую очередь, делает акцент на то, чтобы увлечь и заинтересовать ребят. К каждому ребенку наставник старается найти свой подход.

Кого-то нужно похвалить, поддержать, кому-то – сделать замечание или указать на ошибку, ведь немалую роль на занятиях играет и психология. Судя по той доброжелательной и комфортной атмосфере, которая царит на футбольном поле, общий язык с детьми Григорий Степанович находит легко. Наверное, свою положительную роль в этом играет и тот факт, что он сам долгое время занимался футболом. С восьми лет Григорий начал посещать пинскую СДЮШОР № 3, где первым его тренером был Николай Иванович Королевич.

«Увлечение футболом мне привил отец. Все свободное время в детстве мы проводили на улице и, конечно, играли в футбол. Поэтому, когда в школу пришел тренер и предложил ходить в секцию, я согласился, как и большинство моих сверстников. В итоге настолько «заболел» этим видом спорта, что не представлял себя в другой сфере», – вспоминает Григорий Степанович.









После окончания школы Григорий Полюхович попал в футбольную команду родного города – ФК «Волна». К сожалению, через некоторое время врачи выявили проблемы со здоровьем, и о карьере игрока пришлось забыть. Но расставаться с футболом мой собеседник не был готов. Он участвовал в любительской футбольной лиге города, выступал за пинскую команду по футзалу «Аист». Пришло осознанное желание попробовать себя и в тренерской работе. Поступил в Гродненский государственный университет имени Я. Купалы на отделение физической культуры, получил специальность тренера по футболу. После окончания вуза устроился на работу в детско-юношескую спортивную школу ППО ОАО «Парохонское» и теперь все свои знания, умения, опыт старается передать подрастающему поколению.





Юные футболисты из Пинковичей участвуют в районных соревнованиях, защищают честь Пинщины в сборной района на областных спартакиадах, пробуют свои силы в детской футбольной лиге. Регулярно проходят спарринги и товарищеские матчи с ребятами из Пинска, Лунинца, Иваново и других городов. Это дает необходимую соревновательную практику и опыт.

– Если видишь, что ребенок имеет задатки для занятий футболом, пытаешься достучаться, объяснить, что нужно много трудиться, чтобы добиться успеха. В старшей группе немало ребят, которые очень хотят играть профессионально – среди них, например, Дима Мендель и Артем Самуйлик. Делаем все, чтобы хорошо их подготовить на просмотр в клубы. К слову, такие увлеченные ребята, которых уже отобрали в высшее звено подготовки, у нас есть – это братья Владислав и Станислав Дыдышко, Роман Пашковец. В Пинковичах находится одна из крупнейших школ района, здесь немало талантливых детей, им нужно помогать и давать дорогу в футбол, – рассказывает преподаватель.









Не могла не поинтересоваться, за какие клубы болеет герой моего материала. Как выяснилось, Григорий Полюхович любит белорусский футбол, следит за нашим чемпионатом, болеет за пинскую «Волну», брестское «Динамо», солигорский «Шахтер». Из мировых грандов ему нравится «Барселона» – за атакующий стиль, характер, смелый футбол. Заветная мечта преподавателя – воспитать таких же техничных, смелых и атакующих футболистов. Пожелаем молодому тренеру и его воспитанникам достижения поставленных целей и побед!

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.