БИЗНЕС Online: Хенкель перейдет в «Ак Барс», минское «Динамо» не будет повторять условия казанцев

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Кристиан Хенкель подпишет контракт с «Ак Барсом».

Минское «Динамо» не будет повторять условия соглашения, предложенные хоккеисту со стороны казанской команды, сообщает БИЗНЕС Online.

В завершившимся сезоне Хенкель провел за минский клуб 59 матчей, в которых набрал 14 (4+10) и заработал 36 минут штрафа. Хоккеист завершил сезон с показателем полезности «+3», это второй результат в команде. Всего же в КХЛ защитник провел 166 матчей.

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