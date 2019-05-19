|
БИЗНЕС Online: Хенкель перейдет в «Ак Барс», минское «Динамо» не будет повторять условия казанцев
20.05.2019 17:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник Кристиан Хенкель подпишет контракт с «Ак Барсом».
Минское «Динамо» не будет повторять условия соглашения, предложенные хоккеисту со стороны казанской команды, сообщает БИЗНЕС Online.
В завершившимся сезоне Хенкель провел за минский клуб 59 матчей, в которых набрал 14 (4+10) и заработал 36 минут штрафа. Хоккеист завершил сезон с показателем полезности «+3», это второй результат в команде. Всего же в КХЛ защитник провел 166 матчей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Кристиан Хенкель подпишет контракт с «Ак Барсом».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)