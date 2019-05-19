Воспитанник «Гремио» Кариока пройдет просмотр в «Витебске»

Источник материала: Tribuna.com

Воспитанник «Гремио» Диего Кариока пройдет просмотр в «Витебске» в начале июня.

В этом году 21-летний форвард выступал в чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул. Команда заняла 6-е место в регулярном чемпионате и проиграла в четвертьфинале плей-офф.

Кариока принял участие в двух матчах, сыграв 37 минут. Результативными баллами не отличился.