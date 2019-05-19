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Воспитанник «Гремио» Кариока пройдет просмотр в «Витебске»
20.05.2019 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Воспитанник «Гремио» Диего Кариока пройдет просмотр в «Витебске» в начале июня.
В этом году 21-летний форвард выступал в чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул. Команда заняла 6-е место в регулярном чемпионате и проиграла в четвертьфинале плей-офф.
Кариока принял участие в двух матчах, сыграв 37 минут. Результативными баллами не отличился.
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Воспитанник «Гремио» Диего Кариока пройдет просмотр в «Витебске» в начале июня.
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