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Плотников, Эбонг, Кленье вызваны в молодежную сборную Беларуси на матч с командой Гибралтара

20.05.2019 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Михаил Мархель определился с составом на предстоящий матч против команды Гибралтара.

Главный тренер вызвал на предстоящий поединок 23 футболистов:

Вратари: Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Максим Плотников («Динамо-Минск»), Максим Белов («Дняпро», Могилев);

Защитники: Константин Кучинский («Белшина», Бобруйск), Владислав Яцкевич («Сморгонь»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Артем Шкурдюк («Энергетик»-БГУ, Минск), Роман Вегеря («Неман», Гродно), Владислав Глинский, Андрей Пилиповец (оба — «Торпедо», Минск), Даниил Нечаев («Лида»);

Полузащитники: Макс Эбонг («Шахтер», Солигорск), Дмитрий Подстрелов («Дняпро», Могилев), Дмитрий Бородин («Смолевичи»), Денис Гречихо, Павел Седько (оба — «Рух», Брест), Артем Петренко, Глеб Шевченко (оба — «Славия-Мозырь»), Иван Бахар («Минск»), Андрей Альшаник («Нафтан», Новополоцк);

Нападающие: Павел Кленье («Торпедо», Минск), Илья Шкурин («Энергетик»-БГУ, Минск), Владислав Федосов («Витебск»).

«Молодежка» соберется 2 июня в Минске, где проведет учебно-тренировочный сбор, который завершится матчем против сборной Гибралтара. Игра состоится 8 июня в Жодино на стадионе «Торпедо». Начало в 14.00. Игра станет стартовой для нашей команды в квалификации молодежного чемпионата Европы-2021.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Михаил Мархель определился с составом на предстоящий матч против команды Гибралтара.
 
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