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НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. 4-й матч. «Портленд» примет «Голден Стэйт»
20.05.2019 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Портленде пройдет 4-й матч финальной серии Западной конференции НБА между «Блэйзерс» и «Уорриорз» (0-3). У действующих чемпионов есть возможность завершить серию всухую.
НБА
Плей-офф
Финал Западной конференции
Четвертый матч
«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-0
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Сегодня в Портленде пройдет 4-й матч финальной серии Западной конференции НБА между «Блэйзерс» и «Уорриорз» (0-3).
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