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НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. 4-й матч. «Портленд» примет «Голден Стэйт»

20.05.2019 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Портленде пройдет 4-й матч финальной серии Западной конференции НБА между «Блэйзерс» и «Уорриорз» (0-3). У действующих чемпионов есть возможность завершить серию всухую.

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Четвертый матч

Портленд – Голден Стэйт
Дата проведения
21 мая, 04.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-0

 

 
 
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Сегодня в Портленде пройдет 4-й матч финальной серии Западной конференции НБА между «Блэйзерс» и «Уорриорз» (0-3).
 
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