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Дворецкий покинул пост главного тренера «Сморгони». Команда не набрала ни одного очка в 6-и турах

20.05.2019 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Сморгони» Алексей Дворецкий покинул свой пост.

Руководство удовлетворило просьбу специалиста и расторгло с ним контракт по соглашению сторон.

Дворецкий возглавлял команду с августа 2018 года.

После 6-и туров первой лиги «Сморгонь» занимает последнее место, не набрав ни одного очка.

 
 
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