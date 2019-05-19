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Дворецкий покинул пост главного тренера «Сморгони». Команда не набрала ни одного очка в 6-и турах
20.05.2019 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Сморгони» Алексей Дворецкий покинул свой пост.
Руководство удовлетворило просьбу специалиста и расторгло с ним контракт по соглашению сторон.
Дворецкий возглавлял команду с августа 2018 года.
После 6-и туров первой лиги «Сморгонь» занимает
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Главный тренер «Сморгони» Алексей Дворецкий покинул свой пост.
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