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Сергей Гуренко: «Динамо» не готово. Ну, кто-то хотел поруководить – и вот дорвался до власти»

20.05.2019 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал неудачный старт команды в чемпионате Беларуси-2019.

«У минского «Динамо» наступил период настоящих испытаний — встречи с лидерами. В Солигорске оно уступило, и по делу. «Шахтер» полностью переиграл соперника, быстрее переходил из обороны в атаку, был агрессивнее в единоборствах, лучше готов функционально. У динамовцев с этим имелись проблемы. И вообще, кажется, это ключевая причина неудачных выступлений минчан. Бывает, один-два человека выпадают. Но чтобы всей команды не хватало на матч... Значит, дело именно в этом. Были допущены ошибки в предсезонной подготовке.

Кто виноват? Пусть в клубе разбираются и решают, что делать дальше. Я не вижу тренировочный процесс, но складывается впечатление, что команда не готова. При этом она сыграла практически со всеми оппонентами из нижней части таблицы, за исключением «Энергетика» и «Дняпро», но и там придется непросто.

Менять ли тренера? Это тоже дело клуба. Если придет кто-то вместо Пилипчука, надо начинать все заново. А в «Динамо», думаю, много проблем. Ну, кто-то хотел поруководить — и вот дорвался до власти. Как я говорил, жизнь все расставит по местам», – сказал Гуренко.

 
 
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Экс-главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал неудачный старт команды в чемпионате Беларуси-2019.
 
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