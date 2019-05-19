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20.05.2019 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави провел последний матч в карьере.

39-летний каталонский хавбек сыграл за катарский «Аль-Садд» во встрече азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом» (0:2).

Ранее стало известно, что Хави после окончания карьеры игрока возглавит клуб из Катара.

Хави большую часть карьеры провел в «Барселоне» (767 матчей). С 2000 по 2014 год он выступал за сборную Испании и провел 133 матча.

С «Барселоной» Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны и шесть раз – Суперкубок. Также он является 4-кратным победителем Лиги чемпионов. Еще по два раза он выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании Хави в 2010 году выиграл чемпионат мира, а в 2008-м и 2012-м – чемпионат Европы.

Персеполис Иран – Аль-Садд Катар 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
20 мая, 19.30, «Azadi Stadium»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Тораби, 2:0 – 67 Алипур.
ПерсеполисБейранванд, Рабиха, Мосле (Надери, 55), Халилзаде, Алишах, Тораби (Асади, 88), Камьябиния, Рафиеи (Шарифи, 80), Нуроллахи, Шири, Алипур.
Аль-СаддАль-Шеб, Аль-Хаджри, Хассан, Педру Мигел (Ассадалла, 78), Хухи, Хави, Сальман, Чжон У Ен (Исмаил, 70), Афиф, Бунеджа, Халид (Ахмед, 84).
Предупреждения:
Халилзаде (57), Бейранванд (61), Педру Мигел (65), Тораби (86).

 
 
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави провел последний матч в карьере.
 
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