Италия обыграла Австрию и впервые с 2007 года осталась в элите ЧМ

победила в серии буллитов команду Австрии (4:3 Б) в матче ЧМ-2019.

В этой игре решалось, кто сохранит прописку в элитном дивизионе. После шести матчей у команд не было набранных очков.

Решающий буллит реализовал защитник Шон Макмонэйгл.

Таким образом, итальянская команда, набрав два очка в семи встречах, осталась в элите чемпионата мира впервые с 2007 года.