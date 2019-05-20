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Италия обыграла Австрию и впервые с 2007 года осталась в элите ЧМ

20.05.2019 23:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Италии победила в серии буллитов команду Австрии (4:3 Б) в матче ЧМ-2019.

В этой игре решалось, кто сохранит прописку в элитном дивизионе. После шести матчей у команд не было набранных очков.

Решающий буллит реализовал защитник Шон Макмонэйгл.

Таким образом, итальянская команда, набрав два очка в семи встречах, осталась в элите чемпионата мира впервые с 2007 года. 

 
 
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Сборная Италии победила в серии буллитов команду Австрии (4:3 Б) в матче ЧМ-2019.
 
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