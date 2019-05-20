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Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда
21.05.2019 07:09 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
Ники Лауда. Фото
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер в возрасте 70 лет, сообщает австрийский телеканал ORF.
По информации телеканала, Ники Лауда умер 20 мая в кругу своей семьи.
В июле 2018 года он был госпитализирован с подозрением на грипп. Сначала заболевание переросло в тяжелую пневмонию, затем медикам стало очевидно, что легкие бывшего спортсмена повреждены и не могут больше нормально функционировать. В начале августа 2018-го ему успешно сделали операцию по трансплантации легких.
Ники Лауда провел в "Формуле-1" 13 сезонов, одержал 25 побед на этапах Гран-при и 54 раза поднялся на подиум. Звание чемпиона мира он завоевал трижды - в 1975, 1977 и 1984 годах.-0-
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер в возрасте 70 лет, сообщает австрийский...
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