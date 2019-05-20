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Николай Ходасевич: «Давайте, чтобы вместе с главными тренерами и арбитр приходил на пресс-конференцию и рассказывал, что у него там произошло»

21.05.2019 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский журналист Николай Ходасевич предложил, чтобы судьи приходили на послематчевую пресс-конференцию.

«Очень много претензий к судьям. Их озвучивает едва ли не каждый тренер, едва ли не после каждого матча. Причем в таком завуалированном жанре. И за этим тоже наблюдать не то, чтобы приятно, а забавно.

На определенном этапе тема судей была свернута. Они ошибались, люди всегда ошибаются. Это, в общем-то, их часть работы. Но вот в этом году зазвучало все больше. Я вижу здесь 2 причины: первая – все зависит от того, кто возглавляет судейский комитет. И если его возглавляет авторитетный человек – а так было – то соответственно он своим авторитетом дает понять всему футбольному миру, что все под контролем. Ну вот эта ситуация «под контролем», она вышла из-под контроля. И поэтому теперь можно критиковать судей.

Они действительно достаточно много ошибаются. Слава Богу, что в АБФФ еще находят в себе силы после каждого тура что-то комментировать там. Как там рука в естественном положении была, не в естественном там и т.д. Ошибок много.

Поскольку мы здесь на YouTube-канале изобретаем инновационные идеи, правда? Я бы предложил судьям… Ну слушайте, мы не входим в топ-топ-топ Европейских чемпионатов. Сколько можно копировать, #####, европейский чемпионат? Давайте делать что-нибудь особенное, по-своему. Давайте, чтобы вместе с главными тренерами и главный арбитр приходил на пресс-конференцию и рассказывал, что у него там произошло в матче, как он там видел ту или иную ситуацию и почему назначил пенальти или не назначил. Добавим жизни нашей игре. Как вы думаете, нормальная идея?» – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.

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Теги: Минск
 
 
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Известный белорусский журналист Николай Ходасевич предложил, чтобы судьи приходили на послематчевую пресс-конференцию.
 
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Гуренко о судействе: «Все руки у них в естественном положении, даже если гол после этого забивают»
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