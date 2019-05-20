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Умер Ники Лауда

21.05.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В понедельник в возрасте 70 лет умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

С середины прошлого года у австрийца возникли серьезные проблемы со здоровьем, в результате чего потребовалась пересадка легких. Ники два месяца провел в больнице, а в начале 2019 года снова попал в больницу из-за гриппа. В последние дни австрийская пресса утверждала, что Лауде проводили диализ почек в Швейцарии. 

Ники умер в окружении семьи. 

«С глубокой печалью сообщаем, что наш любимый Ники тихо скончался в понедельник в окружении семьи. Его уникальные достижения как спортсмена и бизнесмена были и будут незабываемыми, как и его неустанный интерес к действию, его прямолинейность и смелость. 

Он был образцом для подражания и ориентиром для всех нас. Вдали от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом, и его будет не хватать», – говорится в заявлении семьи Лауды.

 
 
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В понедельник в возрасте 70 лет умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда.
 
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