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Умер Ники Лауда
21.05.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В понедельник в возрасте 70 лет умер трехкратный чемпион «Формулы-1»
С середины прошлого года у австрийца возникли серьезные проблемы со здоровьем, в результате чего
Ники умер в окружении семьи.
«С глубокой печалью сообщаем, что наш любимый Ники тихо скончался в понедельник в окружении семьи. Его уникальные достижения как спортсмена и бизнесмена были и будут незабываемыми, как и его неустанный интерес к действию, его прямолинейность и смелость.
Он был образцом для подражания и ориентиром для всех нас. Вдали от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом, и его будет не хватать», – говорится в заявлении семьи Лауды.
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В понедельник в возрасте 70 лет умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда.
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