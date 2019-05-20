Сколько стоят и где купить билеты на соревнования II Европейских игр

Источник материала: Полесская правда



К формированию билетной программы в Дирекции II Европейских игр подошли со всей серьезностью. В разговоре с корреспондентом «СБ» Дмитрием Комашко начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе Максим Кошкалда отметил, что уже сейчас результаты выглядят оптимистичными:

— Самые дешевые билеты стоят 5 рублей, и большинство из них уже раскуплены. В пляжном футболе на многие сессии мест в изначальном варианте раскладки трибун уже не осталось. Аншлаги намечаются и в других видах спорта, таких как самбо, борьба, баскетбол и каратэ.

Белорусы в разы активнее болеют и просто интересуются событиями, в которых хорошие шансы на победу имеют их соо­течественники. И потому в оргкомитете всерьез рассматривают увеличение вместимости трибун.

— Уже сейчас продано 60% поступивших в продажу билетов, и с каждым днем это количество растет. За последнее время рекордным показателем стала продажа 3 800 билетов за день. Исходя из этого на многих аренах мы изыскиваем возможность для увеличения количества мест.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тысяч атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Фактически в каждой билетной сессии будут выступать белорусские спортсмены, которым требуется поддержка соотечественников.





Билеты можно приобрести онлайн на сайте www.minsk2019.ticketpro.by , а также в более 300 точек продаж партнерской сети Ticketpro в Беларуси.

В Пинске билеты на II Европейские игры можно купить:

ул. Завальная, 29 («Связной»);

ул. Завальная, 32 («Евросеть»);

ул. Ленина, 13 («Связной»).

Оплата производится как посредством банковской карточки, так и наличными.

Полное расписание игр можно узнать на сайте minsk2019.by

БОЛЕЛЬЩИКАМ

Чтобы купить билет, болельщик должен зайти на сайт оператора «Тикетпро» и выбрать дату, время и вид спорта. Обменять электронную версию на бумажную при желании можно будет в главном офисе «Тикетпро» по адресу: г. Минск, пр-т Машерова, 25, офис 503 или в кассах, которыми будут оборудованы спортивные объекты.





Для покупки билетов можно воспользоваться также услугами официальных туроператоров II Европейских игр: www.lcc-vsglobal.com и www.otpusk.by . Сотрудники этих организаций помогут с бронированием туристических путевок и квитков на спортивные мероприятия Европейских игр, транспорта, проживания и развлекательных услуг в Минске и регионах.

ОРГАНИЗАЦИЯМ

Предприятиям и организациям для покупки билетов нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и e-mail для обратной связи, и отправить ее по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by. Оплата производится по безналичному расчету.







ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ